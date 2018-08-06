Biga Belediyesi’nin Açık Hava Sinema Günleri sürüyor

Biga Belediyesi’nin devam eden Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinin ikinci filmi de komedi türünde olacak. Yönetmen Selçuk Aydemir ile komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i yeniden bir araya getiren Ailecek Şaşkınız, babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat ve onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’ın hikayesini anlatıyor.

11 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00’de Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da gösterilecek filme tüm Bigalılar davetli. Biga Belediyesi’nce Açık Hava Sinema Günleri kapsamında sinemaseverlere çeşitli ikramlar yapılacak.

Filmin tanıtımında; “Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır...” ifadelerine yer veriliyor.