Biga Belediyesinin 'hoş geldin bebeğim' paketleri devam ediyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesinin 'hoş geldin bebeğim' paketleri yeni doğan bebekler için devam ediyor. Hoş geldin bebeğim paketi içinde çocuk bezinden mamaya çok sayıda ihtiyacı karşılayacak ürün yer alıyor.

Biga'da doğum yapmış annelerin listeleri hastanelerden temin ediliyor. Doğum sonrası ise Biga Belediyesi ekipleri evleri ziyaret ederek, hediye paketlerini teslim ediyorlar. Zaman zaman Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da ziyaretlere katılıyor.

Ayşegül - Mustafa Kurt çiftinin Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a attığı davet mesajı sonrası, Başkan Işık ziyarete gitti.

Çiftin yeni doğan Deniz Kemal adlı bebeğine hayırlı bir ömür dilemek isteyen Başkan Işık ziyaret sonrası, "Ayşegül - Mustafa Kurt çiftinin bebeği Deniz Kemal'e 'hoşgeldin bebeğim' dedik. Deniz Kemal bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Geleceğin sahibi çocuklarımız için yaşanacak bir Biga bırakmak istiyoruz. Deniz Kemal'ler gelecekte huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz. Kurt ailesine nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu" mesajını paylaştı.

Biga Belediyesi ekipleri her yıl yüzlerce eve 'Hoş Geldin Bebeğim' paketleri ulaştırıyor. Ayrıca her yıl Sonbahar aylarında Biga Belediyesi Hizmet Binası'nda 'Hoş Geldin Bebeğim' partisi gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 14 Kasım Çarşamba günü düzenlenmesi planlanıyor.