Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 16:46

Biga Dernekler Platformu toplantısı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Dernekler Platformunun kuruluşundan günümüze yapmış olduğu etkinlik ve uygulamalarının tanıtımının yapıldığı toplantı düzenlendi.

Biga Dernekler Platformu toplantısı

07 Temmuz 2018 16:46


Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Oda başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı. 12 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu dernekler platformu toplantısının konuşmasını Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar yaptı. Çınar konuşmasında, bin 550 üyesi bulunan platformun projelerinden söz etti. Biga’da bulunan bir çok mağaza ve markette üyelere yönelik yüzde 2 ile 30’a varan indirim imkanı sağladıklarını ifade eden Çınar, "Bu platformu oluştururken amacımız birlikte hareket edebilme kabiliyetini geliştirmek, daha etkin bir şekilde faaliyetlerde bulunmaktı. Kuruluşumuzdan bu güne üç önemli proje ortaya koyduk" diye konuştu. Toplantı sonunda projelere katkı sunan kuruluşlara plaketleri takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç