Biga Dernekler Platformu toplantısı

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Oda başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı. 12 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu dernekler platformu toplantısının konuşmasını Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar yaptı. Çınar konuşmasında, bin 550 üyesi bulunan platformun projelerinden söz etti. Biga’da bulunan bir çok mağaza ve markette üyelere yönelik yüzde 2 ile 30’a varan indirim imkanı sağladıklarını ifade eden Çınar, "Bu platformu oluştururken amacımız birlikte hareket edebilme kabiliyetini geliştirmek, daha etkin bir şekilde faaliyetlerde bulunmaktı. Kuruluşumuzdan bu güne üç önemli proje ortaya koyduk" diye konuştu. Toplantı sonunda projelere katkı sunan kuruluşlara plaketleri takdim edildi.