Biga Devlet Hastanesi törenle açıldı

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Biga Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, yeni hastanenin 55 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Taşçı, "161 yatak kapasiteli hastanemizde bin 500 hasta ayakta 30 hasta acilde tedavi edildi. 34 uzman doktor 536 çalışanı ile hastanemiz hizmet vermektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise,"Bundan on sene önce Çanakkale genelinde toplam 3 tane 112 acil servisimiz vardı ve bugün bu sayı 232’ü buldu. Çanakkale’de 12 ilçe 650 köy, 3 ambulansımız varken bugün bu sayı 36’yı geçti. Bunlar çok kıymetli değerler. Bina her şey değil ulaşım imkanları, psikolojik ortamlar, eğitim, gelişim hepsi kıymetli. Sağlık yatırımımız 13 milyardı şimdi 127 milyar . Avrupa ülkelerinin sağlıkta neyi varsa Türkiye’mizin de o olsun. Gelişmiş illerimizde sağlıkta ne varsa Çanakkale’de de olması lazım diyoruz" ifadelerini kullandı. Turan, eski hastanenin yerine 22 üniteli 10 milyon bedeli olan ağız ve diş sağlığı merkezini kazandıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar ile açılış kurdele kesildi. Hastanenin gezilmesiyle program son buldu.