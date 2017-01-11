Biga devlet hastanesi verem propaganda haftası etkinlikleri

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi 01-07 Ocak 2017 tarihleri arasında ‘70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu etkinlikler çerçevesinde, Biga Devlet Hastanesi poliklinik katında hasta ve yakınlarına yönelik eğitim stantı açılarak, verem tanı, tedavi ve korunma yollarına yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Poliklinikte bulunan LCD ekranlardan belli aralıklarla yapılan Verem Halk Eğitimi Yayını ile toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca öksürüp, hapşırırken ağzın kapatılmasına dikkat çekmek için cep mendillerinin üzerine ‘Öksürüğünü Kapa’ temalı görsel ve yazılı mesajlar yapıştırılarak hasta ve yakınlarına dağıtıldı.

Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mehmet Akif Zaloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada veremin, hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve toplumu veremden korumanın en etkili yolunun verem hastalığının erken teşhisi ve başarılı tedavisinden geçtiğini belirtti.