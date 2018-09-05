Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Tarkan Tahtacı göreve başladı.
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Biga Devlet Hastanesi göreve başlayan Göz Hastalıkları Uzmanıyla hekim kadrosunu genişletiyor. Biga Devlet Hastanesinde 1983 yılı Manisa -Turgutlu doğumlu olan Op. Dr. Tarkan Tahtacı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 29.06.2005 yılında mezun olduktan sonra İhtisasını Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 24.12.2014 tarihinde tamamladı.
Op. Dr. Tarkan Tahtacı 27.08.2018 tarihi itibarı ile Biga Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı.