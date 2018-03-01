Biga FB Spor Kulübü Biga Şubesi olağan genel kurulu

Dernek lokalinde yapılan genel kurul toplantısının divan başkanlığını Saadettin Ceylan yaptı. Doğan, toplantıda Biga şubesinin amacının kulübün 1 milyon üye kampanyasına destek vererek, kulübe kongre üyesi ve temsilci üye kazandırmak olduğunu söyledi. Doğan, "21 Mart tarihinde kulüp başkanımız Aziz Yıldırım’ı Biga’mızda ağırlayacağız. Katılımları ile bizleri onurlandıracak olup açılışlarımızda bizimle olacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Şadan Doğan ve ekibi 2 yıl için yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Arda Bozkurt, Nermin Kunt, Erhan Baş, Erhan Tarba,Fikret Kır,Furkan Şanlı’dan oluştu.