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01 Mart 2018 10:35

Biga FB Spor Kulübü Biga Şubesi olağan genel kurulu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Fenerbahçe Spor Kulübü Biga Şubesi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şadan Doğan,yeniden başkanlığa seçildi.

Biga FB Spor Kulübü Biga Şubesi olağan genel kurulu

01 Mart 2018 10:35


Dernek lokalinde yapılan genel kurul toplantısının divan başkanlığını Saadettin Ceylan yaptı. Doğan, toplantıda Biga şubesinin amacının kulübün 1 milyon üye kampanyasına destek vererek, kulübe kongre üyesi ve temsilci üye kazandırmak olduğunu söyledi. Doğan, "21 Mart tarihinde kulüp başkanımız Aziz Yıldırım’ı Biga’mızda ağırlayacağız. Katılımları ile bizleri onurlandıracak olup açılışlarımızda bizimle olacaklardır" dedi.


Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Şadan Doğan ve ekibi 2 yıl için yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Arda Bozkurt, Nermin Kunt, Erhan Baş, Erhan Tarba,Fikret Kır,Furkan Şanlı’dan oluştu.




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