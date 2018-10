Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Fenerbahçeliler Derneği 9. Olağan Genel Kurulu, dernek lokalinde gerçekleştirildi. Tek adaylı seçimde Arda Bozkurt ve yönetimi oybirliğiyle seçildi.

Genel Kurulu, Divan Başkanlığı'na önerilen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık yönetti. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık kongrenin açılışında, "Biga Fenerbahçeliler Derneği her zaman sosyal aktivitelerin içerisinde olmuştur. Ulusal çapta her ne kadar futbol fanatizmle özdeşleşse de ilçemizde durum farklıdır. Taraftar derneklerimizin tamamı burada. Birlik ve beraberlik duygusunu her zaman yaşatıyorlar. Futbolun bir oyun olduğunu bizlere unutturmuyorlar. Bu noktada en büyük pay sahibi Şadan Doğan'dır. Biga'da bir taraftar derneği olmaktan çok bir sivil toplum örgütü meydana getirdi kendisi. Burada dernek için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Dernek eski başkanı Şadan Doğan açılış konuşmasında, "2001 yılında Biga Fenerbahçeliler Derneği'ni kurduk. Bunu da kurarken, Biga için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk tuttuğumuz yer Lato'nun karşısındaydı. 400 liraya tutmuştuk. Daha sonra vazgeçtik. Çarşının göbeğinde doğru olmaz diye düşündük. Sonra burasını bulduk. Burayı bilenler bilir. Burada meyhane havası vardı. Burada çok kötü bir ortam vardı. Buradaki işletmeciyi göndererek kiraladık. Burası için büyük emekler harcadık. Ben 1996 yılında 100 liraya kongre üyesi oldum. Ali Şen zamanında. 2.5 yıl sonra da yüksek divan kurulu üyesi olacağım. Fenerbahçe'yi tesisleştiren, takımımıza büyük emekler veren Aziz Yıldırım'a burayı gezdirdik. Derneğimizin açılışını yaptırdık. 17 yılda kayda değer 78 tane kayda değer iş yaptık. Biga'ya değer katan 15 tane güzel projemiz var. Sabah 6'da evden çıktım. Ada Mahallesi'ni dolaştım. Börekçilerle sohbet ettim. Sonra geldim. Odada çalıştım. Hesap kitap yaptım. 1 milyon liraya yakın Biga'ya katma değer sağlamışız. Bunları yaparken ekibimle başardık. Çoğu arkadaşım burada. Şadan Doğan'ı Şadan yapan sizlersiniz. Yaptıklarımız anlatmakla bitmez. Bir kitap çıkarmıştık. En güzeli de 23 Nisan'da çocuklarımıza bisiklet dağıtıyoruz. Biz Biga'ya değer kazandırdık, kulübümüze de değer kazandırdık" dedi.

Seçimi kazanan yeni dernek başkanı Arda Bozkurt ise, "Bizler gelip geçiciyiz. Asıl olan derneğimizin başarılı çalışmalarının devamıdır. Şadan Doğan'dan sonra başkanlık yapmak biraz zor olacak ama yönetim kurulumuzla birlikte bu bayrağı en iyi şekilde taşıyacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şadan Doğan'a derneğe katkılarından dolayı plaket verildi.