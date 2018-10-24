Biga Fenerbahçeliler Derneğinde görev dağılımı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 9.Olağan Genel Kurul Toplantısını yapan Biga Fenerbahçeliler Derneğinde yeni seçilen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Dernek lokalinde yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve resmi işlemler için kararlar alınarak, olan görev dağılımı yapıldı. Buna göre Başkan Arda Bozkurt, Asbaşkanlar Ramazan Tenekeci ve Tevfik Başarır, Genel Sekreter Kadir Atay, Genel Sayman Fikret Kır, Zafer İşçi ve Barış Çetin oldu. Basın Sözcüsü Nermin Kunt ve Erdem Özarslan, Lokal, Sosyal Faaliyetler Levent Burucu, Erhan Tarba, Cemal Yaman ve Arzu Kaya, Dış İlişkiler ve Üye Sorumluluğuna ise Erhan Baş, İsmail Kutlu, Hasan Buruk ve Furkan Şanlı görevlendirildi.