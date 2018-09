Biga Fuarı ve meslek sorunları konuşuldu

Bu yıl ilk kez Biga Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan Biga Halk Pazarı alanında yapılacak Biga Fuarı’nın da konuşulduğu toplantıda Biga TSO 2’nci, 7’nci ve 8’inci meslek komitelerinin sorunları gündeme geldi. Meslek komiteleri temsilcileri, sorunları, görüş ve önerilerini Başkan Işık ile paylaştılar. Karşılıklı fikir alışverişinde geçen verimli toplantıda Biga TSO Başkanı Şadan Doğan da çalışmalarıyla ilgili Başkan Işık’la fikir alışverişinde bulundu.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga TSO yönetim kurulu üyeleri, Biga TSO 2’nci, 7’nci ve 8’inci meslek komiteleri temsilcilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Meslek komite toplantılarından çıkan görüş, öneri ve istekleri ilettiler, sorunlar ve çözümleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu yıl yeni halk pazarı alanımızda yapılacak Biga Fuarı ile ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarımızı her zaman önemsiyor; birlikte ve yerinden yönetmenin önemini her fırsatta vurguluyorum. Biga’mızı hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Biga Fuarı’nın Biga TSO öncülüğünde her yıl daha başarılı olduğunu görüyoruz. Burada ciddi bir emek var. Şadan Doğan başkanım Biga’nın tanıtımı için de çok önemli bulduğum Biga Fuarı’nın markalaşması konusunda özel çalışıyor. Yine başarılı bir fuar yaşayacağımıza inanıyorum. Biz Biga Belediyesi olarak her tür desteği, daha önceki yıllarda olduğu gibi vereceğiz" ifadelerini kullandı.