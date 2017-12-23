Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü rakibini yendi

Biga Kapalı Spor Salonunda oynanan basketbol müsabakasını rakibine oranla daha üstün oyun sergileyen Biga Gelişim Gençlik Spor Kulübü rakibi Melis Gençlik Spor kulübü takımını 60-44 yendi. Kulüp Başkanı Zübeyde Darcan," Takımımızın savaşan, mücadeleci, hücum gücü yüksek takım olduğumuza inanıyorum. Melis Gençlik Spor Kulübü galibiyetinin ardından seri başlatmak istiyoruz. İlçemizde çıkacağımız zorlu müsabakalarda Bigalıların desteklerini bekliyoruz. Bugün hava şartlarına rağmen desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.