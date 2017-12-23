Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 12:48

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü rakibini yendi

Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri 2017-2018 Basketbol Yerel Ligi Büyük Erkekler Müsabakasında Biga Gelişim Gençlik Spor Kulübü ve Melis Gençlik Spor Kulübü karşılaştı.

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü rakibini yendi

23 Aralık 2017 12:48


Biga Kapalı Spor Salonunda oynanan basketbol müsabakasını rakibine oranla daha üstün oyun sergileyen Biga Gelişim Gençlik Spor Kulübü rakibi Melis Gençlik Spor kulübü takımını 60-44 yendi. Kulüp Başkanı Zübeyde Darcan," Takımımızın savaşan, mücadeleci, hücum gücü yüksek takım olduğumuza inanıyorum. Melis Gençlik Spor Kulübü galibiyetinin ardından seri başlatmak istiyoruz. İlçemizde çıkacağımız zorlu müsabakalarda Bigalıların desteklerini bekliyoruz. Bugün hava şartlarına rağmen desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç