Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 12'incisi düzenlenen Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojiler Fuarı törenle açıldı.

Açılış törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, protokol üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, “Bu yılki fuarımız, tarım ve hayvancılık ağırlıklı. Her geçen yıl bu ağırlık artıyor. Bu artış, hedeflerimize uygun ilerledikçe, ikinci bir fuar için kolları sıvayacağımızı gösteriyor. İkinci fuarımız, tarım ve hayvancılık dışındaki tüm sanayi ve ticari sektörlerin yer aldığı genel bir fuar olacak. Biga, yılda iki fuarı yapabilecek potansiyele doğru hızla ilerliyor” dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ise, “Biga ilçemiz sanayi ve ticaret sektöründe olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de çok ciddi manada katkı sağlamakta ve özellikle Güney Marmara Bölgesi'nde çok yakın bir dönemde de cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz ortalamaları üzerinde yer alan her geçen gün gelişen büyüyen ilçemizde ileri teknolojiye uygun olarak daha verimli daha stratejik bir tarımın yapılması adına ekonomik anlamda katkı sağlamak için düzenlemeler Biga Fuarının öncelikle çiftçilerimize ve üreticilerimize büyük faydalar getireceğini umuyorum. Bu fuara gerçekleştirenleri büyük gayret ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Belediyesi Olarak son dönemde tamamlanan bir çok yatırımın açılışını yapıldığını söyledi.

Tarım üretiminin önemine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, tarımsal üretim konusunda Türkiye'nin önemli bir bölgesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, kurulan stantları gezip, firma yetkilileriyle görüşerek ürünler hakkında bilgi aldı. Toplam 22 bin metrekare kapalı fuar alanında gerçekleşen Biga Fuarı'na, 1200 peronda 350 firma, kurum ve kuruluş katılıyor. Fuar 7 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.