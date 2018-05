Biga GS Derneği üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Galatasaraylılar Derneği Yönetimi basın mensupları ile biri araya geldi

Galatasaraylılar Derneği lokalinde düzenlenen toplantıya Dernek Başkanı Hakan Kar, Başkan Yardımcısı Veli Gök, Muhasip üye Reyhan Kaya, Basın Sorumlusu Nadir Manav, Lokal Sorumlusu Can Bayın, Sportif ilişkiler ve organizasyon sorumlusu Osman Gemici katıldı.

Üyelerin memnuniyeti için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Kar yaptığı açıklamada, " Öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlk icraatımız olan Galatasaray Store Tırını ilçemize getirdik. Maç için gittiklerinden dolayı bugün yoklar ama yarın yine burada olacak. Taraflar derneği parkımızı bir an önce hayata geçirerek, ramazan sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Galatasaray Hatıra ormanı için girişimlere başlayacağız. Derneğimizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Derneğimizin farkındalığını herkesin görmesini istiyoruz. Bundan sonra her maç için en az 30 kombine ile taraflarımızı maça götüreceğiz. Her maç için ilçemizden otobüs kalkacak. Bugün ki maç için yine bir otobüs kaldırdık taraftarlarımızı yolcu ettik. Bayram sonrasında üyelerimiz için Didim tatili düzenleyeceğiz sonrasında yurt dışı tatilleri de planlıyoruz. Biz GS taraftarıyız ve bu camiada herkes farkımızı görsün istiyoruz. Genel kurulumuza katılım gösteren değerli üyelerimize teşekkür ederiz. Her şey Galatasaray için, Biga’mız için” dedi.