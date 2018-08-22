Biga halkı protokol ile bayramlaştı

Düzenlenen bayramlaşmada protokol ile halk kucaklaştı. Bayramlaşma törenine, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tarık Bişirgen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Can burada yaptığı konuşmada, ilçede bulunduğu süre içerisinde ikinci bayramı yaşadığını belirterek, " Bayramlar bizim için, İslam alemi için çok önemli olan birlik ve beraberliğin özellikle dostluğun, kardeşliğin, manevi değerleri içinde barındıran kutsal günlerimiz. Ülkemize son günlerde özellikle de ekonomik anlamda birçok saldırılar gerçekleştiriliyor. Allah’ımıza hamdolsun ki güçlü milletimiz, ferasetli devlet yöneticilerimiz sayesinde inşallah bu sıkıntıları da çok az etki ile atlatacağız. Bizi bir yapan, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız sürece inşallah bu millet diz çökmedi çökmeyecek" dedi.

Protokol üyeleri daha sonra, Huzurevi, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi ziyaretinde bulundu.