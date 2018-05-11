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11 Mayıs 2018 10:21

Biga ’İçimden geldiği gibi’ resim sergisi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bakacak Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı ’İçimden geldiği gibi’ resim sergisi açıldı.

Biga ’İçimden geldiği gibi’ resim sergisi açıldı

11 Mayıs 2018 10:21


Bir alış veriş merkezi girişinde açılan sergide özel eğitim öğrencilerinin çalışmaları sergilendi. Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.


Özel eğitim öğrencilerine dikkat çekmek amacı ile açılan sergide konuşan Okul Müdürü Ahmet Murat Sözer, " Öğrencilerimizin içinden geldiği gibi yaptıkları çalışmalar bir hafta süre ile sergilenecektir. Çalışmalar sırasında 9 öğrencimize hiç bir şekilde müdahale edilmedi. Müzik öğretmeninizin çaldığı müzik eşliğinde hiç bir şeye bakmadan ekim ayından bu yana yaptıkları çalışmalar sergilendi. Serginin satışından elde edilen gelir ile onlara bir atölye kuracağız" dedi.




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