Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezuniyet yürüyüşü ile başlayan törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Biga İİBF’yi birincilikle bitiren Aslı Yılmaz ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ni birincilikle bitiren Mehmet Karadağ mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan fakülte olarak ilk mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Lojistik gibi dünyanın gelişen bir sektörüne eleman yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diyerek emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise geleceğimizin aydınlık yüzü olan gençleri yetiştiren hocalara tebrik ederek başladığı konuşmasında mezun öğrencilerin ailelerine seslenerek, “Bu ışıltılı gençleri yetiştirmede verdiğiniz koşulsuz destek için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer törende yaptığı konuşmada, mezuniyet törenlerinin öğrencilerimiz ve onların aileleri ile üniversite hocalarımızın bir araya yegane fırsatlar olduğunu belirterek öğrencilerin aileleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektör Acer, “ÇOMÜ Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi. İçinde bulunduğumuz yerleşkede 2 fakültemiz üniversitemizin çok değerli 2 fakültesidir. Biga İİBF, 25 yıllık geçmişi sonrasında Türkiye’nin bu alanda en önemli fakültelerinden biri haline geldi. Öğrencilerimizi bu değerli fakültemizden ve son zamanda aramıza katılan Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden mezun oldukları için tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Her geçen gün yüzbinlerce gencimizi üniversitelerden mezun ediyoruz. Kim ki kendini iyi geliştirmiştir, kaliteli bir noktaya gelmiştir, onun için bu ülkede iş bulma sorunu yoktur. Kendinizi ne kadar geliştirebilirseniz ülkemiz o denli ilerleyecek. Çok başarılı noktalara gelmenizin yanı sıra hayatınız boyunca iyi insan olmayı, düzgün insan olmayı asla bir kenara bırakmayın" şeklinde konuştu.

Daha sonra okullarını birincilikle bitiren Aslı Yılmaz ve Mehmet Karadağ, isimlerinin yazılı olduğu plakayı mezuniyet kütüğüne çaktı.

Bölüm birincileri ve törene destek veren kuruluşların temsilcilerine plaket takdiminin ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla tören sona erdi.