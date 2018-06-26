Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’ndeki fakülte toplantı salonunda yapıldı.

İki fakültenin dekanlarının ve akademik personelinin katıldığı toplantıda ilk olarak Biga İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Yiğit, fakültedeki akademik ve idari gelişmeleri içeren bir sunum yaptı.

Biga İİBF Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise kampüse yapılan çevre düzenlemelerine dair bilgiler sunarken fakültede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin notlar aktardı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin fakülte oluşunun üniversite için başarı olduğuna değinerek, “Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin de eğitim öğretimlerini, araştırmalarını yapacakları güzel bir ortam hazırlanıyor. İnşaatı başladı. Bu yıl bitmeyecek ama önümüzdeki yıl içinde fakültemizin kullanımına sunulacak. Biga İİBF’nin çalıştığı binaları da mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yaz da çevre düzenleme çalışmaları ile bina içindeki sıkıntılı alanlara yönelik yenileme çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Binaların inşaatının tamamlanmasıyla akademisyenlerin daha rahat bir ortamda çalışma imkanı bulacakları belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Bu iki bina bittiğinde hocalarımızın kendi çalışmalarının rahatlayacağını, dersliklerin rahatlayacağını söyleyebiliriz. Bunun değerli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Hocalarımıza misafirhane konusunda da çalışmalarımız sona geldi. Yerleşkede bir ibadethane önemli bir ihtiyaçtı, onun da çalışmaları devam ediyor. Bu büyük yerleşke alanının tamamı Hazine’ye ait bir arazi. Üniversitenin mülkiyetinde olan bir arazi değil. Bize ait olmadığı için de biz sosyal tesis anlamında her istediğimizi yapabilir durumda değiliz. Bunu değiştirmek için de bir çalışma yaptık. Yaklaşık 30 dönüm araziyi üniversitemizin mülkiyetine geçirdik. Tabi bunu gerçekleştirmek çok kolay olmadı. Ciddi çaba ve takip gerektiriyor. Bu anlamda 30 dönüm arazinin üniversitenin mülkiyetine geçirilmesi bile bu yerleşkeye çok ciddi bir katkıdır. Böylelikle ileriki yıllarda buraya öğrencilerimizin yerleşke ortamında görmek istediği sosyal imkanlar neyse onu üniversite olarak tasarlayıp yapma imkanına kavuştuk. Önceki dönemde hem öğrencilerimiz kaynaklı, hem de hocalarımız ve bölümlerimiz kaynaklı akademik faaliyetler atıl bir mesele haline gelmişti. Bunu yeniden canlandırmak gibi bir görevimiz vardı. Örneğin STK’lar Kongresi önceki yıllarda burada yapılırdı, ama yapılamaz hale gelmişti. O faaliyeti yeniden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile birlikte canlandırıyoruz. Bununla ilgili bir protokol de imzalandı. Öte yandan yeni dergi çıkarma faaliyetleri görüyoruz. Bunların hepsi burada yeniden güzel şeyler olduğunun göstergesi. Elbette eğitim öğretim bizim esas faaliyetlerimizden bir tanesi. Bunu ihmal edemeyiz. Üniversitenin genel olarak bu konuda yeterli performans göstermesi için yapmamız gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Türkiye’de sınırlı sayıda üniversite, kendini dış kalite değerlendirmesine tabi tutmayı kabul etti. Biz onlardan bir tanesiyiz. Üniversitemizin kalite değerlendirme sonuçları ortaya çıktı. Sadece eğitim öğretimde değil birçok alanda neredeyiz, neler yapmamız gerekir bunun haritasını, filmini çeken bir süreç yaşadık. Burada da hem iki fakültemiz hem de meslek yüksekokulumuzda bizim yapmamız gereken çalışmalar belli" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in konuşmasının ardından sırasıyla bölüm başkanları söz alarak bölümlerde gerçekleştirilen faaliyetleri anlattılar.