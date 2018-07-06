Bilen, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap ile birlikte Şehit Ulaş Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesi ile sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Bilen, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarına aynı duygularla ortak olup her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.