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06 Temmuz 2018 12:45

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, Şehit Ulaş Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şehit Ulaş Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, Şehit Ulaş Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti

06 Temmuz 2018 12:45


Bilen, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap ile birlikte Şehit Ulaş Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.


Şehit ailesi ile sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Bilen, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarına aynı duygularla ortak olup her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.




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