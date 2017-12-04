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04 Aralık 2017 14:12

Biga Kaymakamı Can engelli öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı tarafından ve Biga Engelliler Derneği katılımı ile 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde okuyan engelli öğrencilere ve velilerine kahvaltı verildi.

Biga Kaymakamı Can engelli öğrencilerle kahvaltıda buluştu

04 Aralık 2017 14:12


Kahvaltıya Kaymakam Mustafa Can ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Kıvanç Işık, Biga Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Mehmet Kargı, Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulamalı Okul Müdürü İsmail Hepçin, Biga Sosyal yardımlaşma Müdürü Nermin Şahin Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gülsüm Çırpan, Biga Engeliler Derneği Başkanı Havva Bacak, engelli öğrenciler ve velileri katıldı.


Kahvaltı da konuşan Kaymakam Mustafa Can ,"Hepinizin engelliler gününü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımız toplumun aynasıdır. Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engellilerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır. Ailelerinize Allah kolaylıklar versin onları taktir ediyor ve gurur duyuyorum. Her sağlıklı kişi engelli aday olduğunu unutmamalıdır. Her zaman engellilere sahip çıkmalıyız" dedi.


Öğrenciler yaptıkları el işlerini Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, ve Biga Engeliler Derneği Başkanı Havva Bacak’a takdim ettiler.




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