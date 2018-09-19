Biga Koşusu'nda 56 bin liralık ödül sahibini buldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı Yıldönümü kapsamında Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 17 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Biga Koşusu'nu Ali Topal'ın Headway isimli kısrağı jokeyi Halef Katı ile kazandı.

Kariyerinin 40'uncu sınavına çıkan 5 yaşındaki safkan, sergilediği performansıyla 8'inci birinciliğine uzandı. 3+ yaşlı safkan İngiliz kısraklarına mahsus koşuda ikinci Forte olurken, Ocius üçüncü, Triton de dördüncü oldu. 56 bin lira birincilik ikramiyeli koşudan galip ayrılan Headway için müddet 1.19.37 oldu.