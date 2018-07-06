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06 Temmuz 2018 12:41

Biga MAE Anadolu Lisesi Guidonia Uluslararası Film Festivaline katılıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi uluslararası İtalya-Roma Liseler arası kısa film festivalinde Türkiye’yi temsil ediyor.

Biga MAE Anadolu Lisesi Guidonia Uluslararası Film Festivaline katılıyor

06 Temmuz 2018 12:41


Okul Müdürü Fikret Can 24-30 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde düzenlenecek olan Mamma Roma Guidonia adlı uluslararası film festivaline katılacaklarını duyurdu. Can, "Ülkemizi tek okul olarak okulumuz öğrencilerinin çektiği belgesel ile temsil edeceğiz. Okulumuz İngilizce öğretmeni Ömer Namlıca ile birlikte bir idareci ve 4 öğrenci ile katılacağız. Belgesel, Biga’da yaşayan göçmenler üzerine kurulu. Belgeselin yanı sıra, Avrupa’da son 10 yılın en iyi sanat filmi dalında ülkemizden Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği "Bal" filmi ile yarışacağız" dedi.




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