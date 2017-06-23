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23 Haziran 2017 01:17

Biga Meslek Yüksekokulu 26.dönem mezunlarını uğurladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu 26.

Biga Meslek Yüksekokulu 26.dönem mezunlarını uğurladı

23 Haziran 2017 01:17

dönem mezunlarını verdi.


Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen töreneÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri, Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, öğrenci ve aileleri katıldı.Program, Biga Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı Öğretim Görevlisi Muradiye Özel Ödül’ün sunumu ile Biga Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve öğrencilerinin sahnede yerlerini almaları ile başladı.


2016-2017 Akademik yılı birincisi Elektrik Programı mezunu Hakkı Deniz tüm mezunlar adına konuşmasını yaptı.


Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur bu yıl okuldan 140 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti. Biga Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşundan bu yana çeyrek asrı tamamladığının altını çizen Uğur, "Öncelikle bu onurlu günde yemeden yediren, giymeden giydiren, her türlü fedakarlığı yapan mezunlarımızın elleri öpülesi sevgili anne ve babalarımızı, akademisyenlerimizi, idaricilerimizi, Biga’da bizi yalnız bırakmayan devlet ve özel sektör destekçilerimizi gönülden kutluyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren Ağaköy’de ki yeni binamızda eğitime devam edeceğiz. Bizlere her konuda olduğu gibi yeni binamız hakkında da desteklerini esirgemeyen başta kamunun sayın yöneticileri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz’’ dedi.Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise şunları kaydetti: "üniversiteyi bitirdiğimizde eğitim sürecini ve kendimizi geliştirme sürecini bitiremeyiz. İnsan, hayat boyu kendini geliştirmesi gereken bir varlıktır. Bundan sonra iş hayatlarında kendilerini geliştirmek için gayret göstermeniz gerekir.İyi bir ahlak, iyi bir kişilik, sahip olduğumuz bütün bilgilerden daha öndedir. Göreceksiniz ki hayatta huzurlu ve başarılı olmanızın esas anahtarını iyi bir kişilik, iyi bir ahlak anlayışı oluşturur."


Törende, 2016-2017 akademik yılında dereceye giren öğrencilere Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye cep telefonu, üçüncüye ise tablet hediye etti.Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları ile sona erdi.




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