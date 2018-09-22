Biga Musiki Derneği çalışmalarına başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Musiki Derneği ve Biga Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarına başladı.

Dernek Başkanı Şerife Gümülcine, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve dernek üyeleri ile birlikte pasta keserek, 4 yıl önce kurulan derneğin amacı hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Şerife Gümülcine, "Bu yıl Belediye korosunda halk müziğine musiki derneğimizde de sanat müziğine ağırlık vereceğiz. Çalışmalarımız pazartesi ve perşembe akşamları yapılacak. Verilecek eğitimlerle kültürümüzün bir parçası olan öz müziğimizi günümüzde yaşatırken, gençlerle geleceğe de taşımayı hedefliyoruz. Derneğimize musikiye gönül veren herkesi bekliyoruz. Yıl içerisinde iki konser vereceğiz" dedi.

Başkan Işık ise, Atatürk Kültür Merkezinin canlı ve yaşanır hale gelmesinde musiki derneğinin de katkısının olduğunu söyledi. Işık, koroya katılan musiki severlere çalışmalarında başarılar diledi.