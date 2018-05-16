Biga MYO öğrencileri ’Bigalı Biga’yı Tanıyor’ etkinliğine katıldı

Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi, Karabiga Belediyesi ve Gümüşçay Belediyesinin destek verdiği gezi etkinliği, Biga Dernekler Platformu tarafından organize edildi.

Meslek Yüksekokulu Sekreteri B. Ali Başaran ve Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğr. Gör. Coşkun Borlatın gözetiminde ve Ömer Arslan’ın organizasyonunda gerçekleşen etkinliğe 30 öğrenci katıldı. Öğrenciler, rehberlerin tanıtımlarıyla Biga Şehitliği - Namazgah, Ulu Camii, Hamdibey Konağı, Kırıkgeçit Termal Kaplıcaları, Bahçeli Köyü’nde bulunan Mehmet Çavuş Şehitliği ve Müzesi, Gümüşçay Şehitliği, Karabiga’daki Tarihi Hastane, Kemer Parion Antik Kentini inceleme fırsatı buldu.

Meslek Yüksekokulu Sekreteri B. Ali Başaran, “En az iki yıl süre ile ailelerinden uzak ve ilçemizde ikamet eden öğrencilerimizin, kentimiz Biga’yı ve çevresini yeterince tanımaları oldukça önemlidir. Bugünkü gezi, organizasyon olarak yapılmış ilk etkinliktir” dedi.