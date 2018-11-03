Biga MYO'da DGS semineri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksek Okulu (MYO)Biga Değerleri Topluluğu "Dikey Geçiş Sınavı" konulu seminer düzenledi.

Biga Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapılan seminerin açılış konuşmasını Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Bahaddin Zayim yaptı. Öğr. Gör. Zayim, ‘Meslek Yüksekokulumuzda 13'ü örgün, 7'si ikinci öğretim olmak üzere toplam 20 programda 1350 kayıtlı öğrenci öğrenim görmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı ilgili alanlarda aranan, yetişmiş ara elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca alt yapı kapasitesi yeterli, hedefli öğrencilerimizin lisans eğitimi almalarına ön ayak olunması da önemli hedefimizdir. Bugün itibarıyla 6005 öğrencinin mezun olduğu okulumuzdan, 449 öğrenci DGS ile lisans eğitimine geçmiştir. Seminerimizin amacı, DGS hakkında başvurudan bölüm tercihine kadar olan tüm aşamalar hakkında siz öğrencilerimizi bilgilendirmektir. Bu etkinliği düzenleyen Biga Değerleri Topluluğu yönetimi ile Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Hülya Uğur hocama ve Biga Özel Ludus Akademi yetkililerine teşekkür ediyorum'' dedi.

Rehberlik Uzmanı Ersen Uzgun öğrencilere, DGS ve KPSS'nin içeriği, sınavlara nasıl hazırlanmaları gerektiği, dikey geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerine yaklaşık kaç soru yaparak girebilecekleri hakkında bilgiler aktardı. 2017 DGS sayısal ve sözel soru sistemleri hakkında detaylı bilgi veren Uzgun, ''2017 ÖSYM verilerine göre sınava giren ortalama her beş öğrenciden biri DGS sınavını kazanabilmektedir. Bunu sizler ancak 'inanarak' çalışma ile elde edebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

Seminere, Biga Özel Ludus Akademi sahibi Kemal Akdağ, Ludus Akademi Müdürü Özcan Kuzu, Rehberlik Uzmanı Ersen Uzgun ve Türk Dili uzmanı Büşra Köse katıldı.

Seminer sonunda yapılan çekilişte Gıda Teknolojisi programı 2.sınıf öğrencisi Hande Emir yüzde 100, İşletme Yönetimi 2.sınıf öğrencisi Esra Baş yüzde 50, Gıda Teknolojisi 2.sınıf öğrencileri Songül Yol ve Sevil Güney yüzde 25 indirim kazandılar. Ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrenciler yüzde 10 indirim hakkı kazandı.