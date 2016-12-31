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31 Aralık 2016 13:36

Biga MYO’dan Biga TSO’ya ziyaret

Biga MYO’dan Biga TSO’ya ziyaret

31 Aralık 2016 13:36

Biga Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç.Dr.Suat Uğur ve Müdür Yardımcıları Öğr.Gör.Ertuğrul Bilgücü ile Öğr.Gör.Bahaddin Zayim Biga Ticaret ve Sanayi Odası’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Biga TSO Başkanı Şadan Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Doğan ziyarette, TSO’nun faaliyetleri ve Biga ekonomisine ilişkin bilgiler vererek, Biga’daki yüksek öğrenim kurumlarının her geçen gün geliştiğinden ve büyüdüğünden söz ederek, artan öğrenci sayısı karşısında birlikte neler yapılabileceğinden söz etti. Biga MYO Müdürü Doç.Dr.Suat Uğur da, iki kurum arasında bugüne kadar uyumlu bir çalışma ortamının mevcut olduğu belirtilerek, bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulunuldu. Uğur, Biga TSO gibi Biga Meslek Yüksek Okulu’nun da Biga’nın gelişimi için vazgeçilmez öneme sahip kurumlardan biri olduğunu belirterek, Biga’da bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi TSO ile de bundan böyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Uğur ayrıca, yeni hizmet binasının tüm Biga ve bölge için hayırlı ve yararlı olmasını dileyerek TSO yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Biga TSO Başkanı Doğan da MYO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve yüksek öğrenim kurumlarını her platformda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, MYO’nun tüm akademik personeline çalışmalarında başarılar diledi.



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