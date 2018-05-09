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09 Mayıs 2018 11:19

Biga Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Biga Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

09 Mayıs 2018 11:19


Bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Rafet Demirel, " 32 Sağlık Bakım Teknisyeni, 22 Hemşire Yardımcısı ve 14 Ebe Yardımcısı olmak üzere 68 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dört sene içinde çocuklarımıza bir birey olarak sorumluluklarını, bir sağlık ekibinin parçası olarak empati yapmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı bir meslek sahibi olarak topluma karşı görevlerini öğrettik" diye konuştu.


Bayrak devir teslim töreninin ardından, mezun olan öğrencilere diplomaları dağıtıldı. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, Biga Devle Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hatice Dizman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nursel Yılmaztürk, hemşireler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.




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