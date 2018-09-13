Biga şimdi daha temiz

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 18 günlük bir çalışmayla yeraltı çöp konteynerlerinin tamamını temizledi. Çalışmalar kapsamında 9 mahallede 72 yeraltı çöp konteynerinin tamamı güzel kokmaya başladı.

Kötü kokulardan kurtarılan yeraltı çöp konteynerlerine çiçek kokuları da sıkılırken, kısa süreli de olsa ilgi çekici bir çalışma ortaya çıktı. Yeraltı çöp konteynerlerinin çevresinden geçen vatandaşlar, güzel kokuya şaşırdılar ve uygulamayı çok beğendiklerini ifade ettiler. Yeraltı çöp konteynerlerinin temizliği için 3 personel görevlendirildi. Öte yandan Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kurulan çalışma alanında yer üstü çöp konteynerlerinin yenilenmesi için de çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında 100'e yakın yer üstü çöp konteyneri yenilendi. Bölge bölge planlama yapılırken, çalışmanın devam etmesi planlanıyor.

Biga Belediyesi'nce temizlikle ilgili belirlenen 'Önemli olan gönül almak, çöp almak kolay', 'Bir çocuğun gülüşü kadar temiz olmalı her sokak' sloganları da dikkat çekiyor.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mızın yaşanacak bir şehir olması ve insanlarımızın mutlu olabilmeleri için ilçemizin temiz olması gerekiyor. Temiz bir Biga hedefimiz de zaten bizim göreve başladığımızda ilk önceliklerimiz arasındaydı. Çöp konteynerlerimizi yeraltına aldık, belediyemize çöp taksi kazandırdık. Çok sayıda çöp kamyonu aldık. Çalışanlarımızı arttırdık. Temizlikle ilgili hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Temizlik konusunda duyarlı davranan tüm Bigalılara ve var gücüyle çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte ilçemizi geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.