Biga Taş Heykel Sempozyumu sona erdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu törenle kapandı.

Törene Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Daire amirleri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyum Koordinatörü Ekrem Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında, "Biga Kaymakamlığı tarafından organize edilen 3-28 eylül tarihleri arasında 18 Eylül Stadyumu yanında çalışmalarını tamamlayan sanatçılar özgün çalışmalarını Biga'ya kazandırmışlardır. 25 günlük etkinlik gibi görülebilir yalnız bunun öncesinde muazzam bir hazırlık süreci vardır. Uzun yorucu bir maratonun sonucunda sanatçılarımız belirlenmiştir. 3'er metre yüksekliğindeki mermer heykellerimiz Biga'nın parklarını meydanlarını süsleyecek, bulundukları yerlere değer katmakla birlikte günümüz sanat anlayışının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Heykellerimiz, Biga'ya yerli ve yabancı turistlerin gelmesini Biga'nın yurt dışında ve yurtdışında tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen sempozyumlara kıyasla oldukça başarılı, imkanları ve çalışma şartları bakımından üst düzey bir sempozyum olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise konuşmasında çok yakın bir zamanda Troya müzesinin halka açılacağını duyurdu. Dokuz, 80 milyon lira harcanarak meydana gelen müzenin ülke turizmine çok önemli bir katma değer sağlayacağını dile getirerek, " Troya, gerek doğu alemi dediğimiz Japonya, Kore, Çin, Endonezya gibi ülkelerde gerekse Batı alemi Amerika gibi ülkelerde müthiş bir karşılığı var. Bunun da sebebi, Homeros'un meşhur İlyada destanını küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretiyor olmalarıdır" dedi.

Etkinliğe katılan Peru'dan Alberto Gedeon Soto Delgado, İtalya'dan Antonella Tiozzo, Kosova'dan Butrint Morina, İran'dan Esfandyar Moradpour, Ukrayna'dan Serhil Sbitniev, Türkiye'den ise Ekrem Yılmaz, Hanife Neris Yüksel, Mustafa Bulat, Nihat Sezer Sabahat, Rahmi Atalay'a katılım belgeleri ve hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.