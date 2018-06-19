Biga Ticaret Borsası Anaokulu inşaatına başlandı

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, “Beş yüz metrekare ve 4 derslik olarak yapılacak ve sonrasında Milli Eğitime Müdürlüğüne devredilecek anaokulu projesi için tekliflerin değerlendirilmesi sonucu Selçuk Görgel ile anlaşmaya varılmış olup inşaata bir an önce başlanacak ve en kısa zamanda bizlere teslim edilecektir. Herkese şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Anlaşma sonrası Borsa Genel Sekreteri Halil Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve yüklenici firma yetkilileri ile okulun yapılacağı alanda ön incelemede bulunuldu.