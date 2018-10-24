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Biga Ticaret Borsası Anaokulu tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Keloğlan parkına Biga Ticaret Borsası tarafından yapımına başlanılan 4 derslikli anaokulu tamamlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Keloğlan parkına Biga Ticaret Borsası tarafından yapımına başlanılan 4 derslikli anaokulu tamamlandı.


Biga Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol, yaptığı açıklamada 3-6 yaş arası öğrenciye eğitim verecek olan okulun 750 bin liraya mal olduğunu söyledi. Erol, "Ana okulumuz 505 metrekare toplam alanda 4 derslikli olarak 290 üyemizin katkıları ile yapıldı. Ada mahallesi Biga'nın en büyük mahallerinden biri olması dolayısıyla bu bölgenin ihtiyacı olduğuna karar verdik. 2 Temmuz'da tek katlı, 4 derslikli ve etüt salonu olan binamızın temelini attık ve tamamladık. Kasım ayının 15inde Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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