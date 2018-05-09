Biga Ticaret Borsasından anaokulu

Bir otelde okulun yapımı için Kaymakam Mustafa Can, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan arasında protokol imzalandı.

Anaokul 2 bin 500 metrekare alanda 4 bin 540 metrekare kapalı alanda olan okul, tek katlı olarak, 3 -6 yaş arası öğrenciye eğitim verecek.

İmza töreninde konuşan Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, "Biga’ya kalıcı bir şeyler yapmak için yola çıktık. Burada da en iyi yatırım, insana yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Birinci sırada eğitim geliyor. En iyi yatırım insan yapılan yatırım olarak karar aldık ve bir ana okul öne çıktı. İnşallah 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeye çalışacağız. Eğitime başlangıç yuvası yapmış olmak Borsa olarak böyle bir şeye imza atmak, çok güzel duygu" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ise, "Eğitime yatırımlarımız çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde devam ediyor. Biga’nın bu anlamda eğitim ihtiyaçlarını hemen hemen tüm anlamda karşılamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni yapılacak inşaatlarla yeni eğitim yatırımları ile Biga’nın yakın dönemde tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" dedi.

İmza törenine Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Borsa Başkanı Mesut Okyay, Borsa Meclis Başkanı Fahrettin Deniz ve meclis üyeleri katıldı.