Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine seminer

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

Odanın eğitim salonunda eğitimci düzenlenen seminere Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Pazarlamanın insanları mutsuz etme satışın ise mutlu etme sanatı olduğunu vurgulayan eğitimci Sinan Ergin, "Eğer mutluysanız, her şeyiniz tamamsa hiç bir şey yapmazsınız. O yüzden bir şeyinizin eksik olduğu kanısına varmanız gerekir ki kendinizi mutsuz edesiniz ve o mutsuzluğunuz sonucunda da bir eyleme geçiyorsunuz. Satış elemanları ise sizin mutsuzluğunuzu kısa bir süre için mutluluğa döndürüyorlar. Ülkemizde bir süredir sıkıntı var bu sıkıntı içerisinde insanlar mutsuzlar. Bu çok iyi bir şey. Demek ki yakında satışlar patlayacak. Çünkü beyin hiç bir zaman için mutsuz olmayı istemiyor. İnsanlar sigara içiyorlar, ya alışkanlıktan dolayı yada mutsuz olduklarında. İnsanlar içki içiyorlar, kafalarındaki problemlerin gitmesini istedikleri için. İnsanlar, yüz bin dolara araba alıyorlar mutlu olmak için. Olayın bütün sırrı bu eğer mutsuzsanız gerçekten bir eyleme geçeceksiniz demektir. Mutsuzsanız ya işinizi büyüteceksiniz, ya başka bir işe geçeceksiniz ama yerinizde durmanız mümkün değil. Eğer yerinizde durursanız ve bu mutsuzluğu kabul ederseniz sistem kendi kendini çökertecektir" ifadelerini kullandı.

Satış ve pazarlamada ikna etmenin önemli olduğunu vurgulayan Ergin, satıcılığın birine yalan söyleyerek onu bir şekilde ikna etmek olmadığını, karşınızdaki insanları hedefleri amaçları doğrultusunda onların doğru yolda olduklarını ve vazgeçmemelerini sağlanın ikna etmek olduğunu söyledi.

Ergin, "İnsanlar bir şeyler yapmak isterler ne yazık ki sonrada vaz geçerler. Sigarayı bırakmak istersiniz ama ne yazık ki bırakamazsınız. Sigarayı bırakmak isterseniz iyi bir iknacı olmanız gerekir. Eğer kendinizi iyi ikna edebilirseniz bu işi yapabilirsiniz. İster kendinizi, ister etrafa karşı ikna demek karşıdaki insanın hedeflerini, amaçları doğrultusunda doğru yönde kalmasını sağlamak demektir. Vazgeçmesini engellemek demektir" dedi.