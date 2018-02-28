Biga TSO, Bulgaristan’a iş gezisi düzenledi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve üye iş adamlarından oluşan heyet, yurt dışı ticaret hacimlerini artırmak ve yurt dışındaki ticari ve mesleki faaliyetlerin nasıl yönlendirildiğini ve yurt dışındaki ticaret Odalarının çalışma şekillerini görme ve analiz edilmesini sağlamak amacıyla Bulgaristan’a iş ve kültür gezisi düzenledi.

Bulgaristan iş gezisinde 22 Şubat 2018 Perşembe günü başkent Sofya’da gezi ve incelemelerde bulunuldu. 23 Şubat 2018 günü Filibe’ye geçen heyet, sırasıyla T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nda yuvarlak masa toplantısı, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) ev sahipliğinde dernek üyeleri ve Filibe Ticaret ve Sanayi Odası başkanı, yöneticileri ve üyeleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyet son olarak Balkanların en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan Filibe Tarım Fuarı’nda (AGRA) incelemelerde bulundu.

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Erdem tarafından karşılanan Biga TSO heyetine, Filibe Başkonsolosluğunun 1924 yılından bu yana Bulgaristan’daki faaliyetleri, Bulgaristan’daki yatırım olanakları, bölgede bulunan Türk yatırımcıları ve bölgedeki yatırım ve işbirliği olanakları, fırsatlar ve tehditler ile ülke ekonomisi hakkında bilgi verildi.

Biga TSO heyetine Bulgaristan ekonomisi, yatırımlar ve ülkedeki fırsatlar hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Oda yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda karşılıklı olarak ikili işbirliği konuları ve yatırım olanakları ele alındı. Biga TSO heyeti adına Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga’nın ve bölgenin güçlü olduğu sektörleri, işbirliği olanaklarını ve Biga’nın ekonomik değerlerini anlattı.

Biga TSO Başkanı Doğan yaptığı açıklamada, Filibe TSO ve Biga TSO üyeleri arasında gerçekleştirilebilecek iş görüşmeleri için zemin oluşturduklarını belirterek, “Filibe’ye düzenlemiş olduğumuz iş gezisi ile burada ikili iş görüşmeleri yapma, yatırım fırsatları ve Bulgaristan’daki iş olanakları ile finansman imkânları hakkında bilgi edindik. Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak yurt içi ve yurt dışı iş gezileri düzenliyoruz. Yaptığımız faaliyetlere olan talepler her seferinde bir öncekinin önüne geçiyor; bu da bizim çalışma azmimizi artıyor. Biga Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine hizmet etmek için elimizden geleni var gücümüzle yapmaya devam edeceğiz. Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenlenen bu tür yurtiçi ve yurtdışı iş gezilerimiz bizler için birer fırsat ve umut kapısıdır. Bu geziler üyelerimizin hem ufkunu açmakta, hem de vizyonlarını artırmaktadır. Bu doğrultuda yurt içi veya yurt dışında tanıştığımız herhangi bir insan veya farklı bir sektör sizin bundan sonraki iş hayatınız için dönüm noktası olabiliyor. Ayrıca gezilerimize katılan üyelerimiz arasında güzel diyaloglar, dostluklar, birlik ve beraberlik duyguları ile işbirlikleri oluşabiliyor. Gezi sonrası üyelerimizden aldığımız geri dönüşlere baktığımızda, Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz programın üyelerimiz açısından oldukça verimli geçtiği kanaatine vardık. Yapılan ikili iş görüşmeleri ile ön anlaşmalar sağlandı. Yapılan ziyaretler ile de bölge hakkında önemli bilgiler elde edinildi, yatırım ve ticaret için brifingler alındı. Görülen şu ki, bölge hem ticari hem de yatırım anlamında Bigalı iş insanlarımız için önemli fırsatları barındırmaktadır" dedi.