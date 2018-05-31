Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 17:55

Biga TSO Ramazan yardımları 727 aileye ulaştı

Çanakkale’nin Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bu yıl 727 aileye gıda yardımı yaptıklarını ifade etti.

Biga TSO Ramazan yardımları 727 aileye ulaştı

31 Mayıs 2018 17:55


Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, “Türkiye’deki tüm odalar ve borsalar aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her yıl Ramazan ayında yapılan gıda yardımları, Biga TSO meclis üyeleri ve meslek komite başkanları tarafından Biga ilçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ”dedi.


Doğan, "Yardımlaşma toplumumuzun güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en büyük değerlerimizdendir. Bizler de Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu yardımın daha da geniş kapsamlı olması ve daha çok vatandaşımıza ulaşması için odamız olarak çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Biga halkının yaklaşan ramazan bayramını şimdiden en içten dileklerimizle kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç