Biga TSO Ramazan yardımları 727 aileye ulaştı

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, “Türkiye’deki tüm odalar ve borsalar aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere her yıl Ramazan ayında yapılan gıda yardımları, Biga TSO meclis üyeleri ve meslek komite başkanları tarafından Biga ilçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ”dedi.

Doğan, "Yardımlaşma toplumumuzun güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en büyük değerlerimizdendir. Bizler de Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu yardımın daha da geniş kapsamlı olması ve daha çok vatandaşımıza ulaşması için odamız olarak çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Biga halkının yaklaşan ramazan bayramını şimdiden en içten dileklerimizle kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" şeklinde konuştu.