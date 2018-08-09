Biga TSO Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yasa gereğince, aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu’nun başkanı olan Şadan Doğan tarafından toplantının açılışında oda hakkında bilgiler verildikten sonra kurulun görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında da kurul üyelerine açıklamalarda bulunuldu.

Doğan, Yüksek İstişare Kurulu üyelerini Yönetim Kurulunda oy birliği ile belirlediklerini ve kurulun ortak akılla hareket edip Biga’nın birçok problemi hakkında çözüm önerileri üretme noktasında önemli bir misyon üstleneceğini belirterek, “Bu kurul ilçemizin sadece ekonomisi değil, sosyal ve kültürel dokusu, ilçemizin önemli problemlerinin çözümü ve önerileri ile ilgili kararlar alıp bunu kamuoyu ile paylaşabilir, tavsiye kararları alabilir. Biga’da birçok konuda ekonomik kalkınma ve gelişme ile ilgili birçok akla gelebilecek her türlü konuyu masaya yatıracağız. Burada bu konuları hep birlikte ele alırken toplantının ne kadar zaman aralığında yapılacağı, hangi konunun gündeme alınacağı gibi birçok konuyu birlikte değerlendirip bahsettiğimiz ortak akılla karar vereceğiz” dedi.

Mevcut yönetim kurulunun üye sayısının iki katını geçmemek üzere ve yönetim kurulu başkanının başkanlığında seçilen Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu’nun Başkanı Şadan Doğan, Kurul Üyeleri ise, Eşref Temiz, Erdil Çağlayan, Niyazi Kısacık, Nejdet Irak, Şerif Engin, İsmail Binay, Adnan Kürkçü, Ayşe Arda, Ayşe Tuna Sucuka, Serkan Yılmaz, İlhan Aydın, Emin Kaya ve Özgür Yılmaz isimlerinden oluştu.