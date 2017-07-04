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04 Temmuz 2017 09:22

Biga TSO’da 16’ncı girişimcilik eğitimi başladı

KOSGEB destekli girişimcilik eğitimlerinin 16’ncısı Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda 03 Temmuz 2017 Pazartesi günü 25 girişimci adayının katılımı ile başladı.

Biga TSO’da 16’ncı girişimcilik eğitimi başladı

04 Temmuz 2017 09:22


Biga Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu’nda başlayan eğitimde 4 gün boyunca iş kurma süreci, iş planı yazılması ile ilgili kurallar, finans, pazarlama ve pazar araştırma ile ilgili bilgiler verilecek. KOSGEB’in girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen, sermaye sahibi, kendi işini kurmak isteyen ve iş fikri olan kişilere verilen eğitim Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda Uluslar arası Pazarlama Danışmanı Dr.Sadık Vural tarafından verilecek. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Biga TSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde 03-06 Temmuz 2017 tarihleri arasında Biga’da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verileceğini açıkladı.




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