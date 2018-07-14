Biga TSO’da Mesleki Eğitim Koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından söz verilen ve Biga TSO ile TOBB işbirliğinde önümüzdeki dönemde Biga’ya kazandırılmaya çalışılacak olan mesleki ve teknik lise ile ilgili konu da gündeme geldi.

Biga TSO’da yapılan toplantıya, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç Sunar, Biga Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehtap Efe Işık, Biga Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Eda Balaban, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay, Biga Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Hamdi Taşkın, Biga Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkan Yardımcısı ve Eğitim Komisyonu Başkanı Jale Kırbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akın, Hüseyin Erdoğan ve Tevfik Başarır, Meclis Üyesi Erol Şener ve Genel Sekreter Mustafa Mutlu katıldı.