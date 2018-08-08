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08 Ağustos 2018 12:51

Biga Ziraat Odası Başkanı Elmacı vefat etti

Çanakkale’nin Biga ilçesi Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı vefat etti.

Biga Ziraat Odası Başkanı Elmacı vefat etti

08 Ağustos 2018 12:51


Karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Beytullah Elmacı (65) için oda önünde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı İsmail Işık, Ziraat Odası çalışanları, Oda başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Burada bir konuşma yapan Biga Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Bulut, "Çok değer verdiğimiz başkanımızın vefatından dolayı kendisini son yolculuğuna uğurlamak için burada toplandık. Kendini işini adamış, sistemli, ekip çalışmasına çok önem veren odamızı ve Biga çiftçiliğini son derece önemseyen bir ağabeyimizdi. Pek çok konuda çiftçilerimize örnek olmuş bir şahsiyetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.


Oda Sekreteri Arif Ödül ise, "Biga’da bir çok kişiye el vermiş fikir vermiş bir meslektaşımızı kaybettik. On yıl boyunca kendisi ile büyük bir istek ve azimle çalıştık. Bize yaydığı fikirleri elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışacağız" dedi.


Elmacı, Bekirli köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.




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