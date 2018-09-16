Biga'da 1. Geleneksel Pomak Şenliği kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde 1. Geleneksel Pomak Şenliği kutlandı.

Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar şenliğin açılış konuşmasında, “Tüm Pomakları bir çatı altında toplamak hayalimizdi. Tüm dünyaya Pomakların kültürünü ve geçmişini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz Pomaklar olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1. Geleneksel Pomak Şenliğimizi gelecek yıllarda da devam ettireceğiz. Biga'da 22 köyümüzde Pomak var biz Elmalı köyümüzde şenliğimizi düzenlemeyi uygun bulduk” dedi.

Türkiye'de 25 ilde, yüz ilçede 250 Pomak köyü bulunduğunu dile getiren Pomak Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Erat , "15 yerde Pomak dernekleri bulunuyor. Biga'da bulunan derneğimize üye olun. Etkinliklere katılın. Pomakçayı, yemeklerini, kültürünü, folklorunu yaşatalım. Avrupa'da beş balkan ülkesinde Pomaklar var. Onlarla işbirliği içerisindeyiz. Bugün de Bulgaristan Silistre'den gelen folklor ekibimiz aramızda" diye konuştu.

Şenlikte, folklor gösterileri ardından yöresel sanatçılar türkülerini seslendirdi. Şenliğe, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Antalya Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Demir, Çanakkale Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Yavaş, İzmir Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ercan Çok, İzmit Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kısa, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, daire amirleri, köy muhtarları ve Pomaklar katıldı.