Biga'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü sebebiyle tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet meydanında anma töreni düzenlendi. Tören Atatürk anıtına çelenk sunumu ve Saygı Duruşu ile başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık Saygı Duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi ve ilk tören sona erdi.

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinlikler Biga Kaymakamlığı tarafından hazırlanan programla devam etti. Biga İçdaş Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programına geçildi. Biga İçdaş Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı Atatürk'ün hayatı sinevizyon eşliğinde anlatıldı, İlkokul, Ortaokul ve Liseli öğrencileri tarafından şiirler, kompozisyonlar okundu.

Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, "Eşsiz devlet adamı ve milli mücadelemiz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yalnızca ülkemiz tarihinde değil dünya tarihi açısından istisna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır” dedi.

Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu oratoryo ile devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi. Kaymakam Can ve Belediye Başkanı İsmail Işık programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen , Daire Müdürleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Parti Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar.