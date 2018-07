Biga’da 15 Temmuz Milli İrade köşesi açıldı

Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen açılışa Kaymakam Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, öğretmenler katıldı.

Köşenin açılışında konuşan Okul Müdürü Fikret Can 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin çok vahim ve kritik bir dönem yaşadığını söyledi. Can, " Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve halkımızın iradesi ile şükürler olsun ki atlattık. Ülkemiz için çok kritik olan bu süreci unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için farkındalık oluşturmak için bir köşe hazırlamak istedik. Okulumuza gelen her öğrenci, veli ve ziyaretçinin bu hain girişimi bilsin ve unutmasın istedik. Bu konuda en büyük destekçimiz olan mezunlarımıza ve velilerimize müracaat ettik. Mezunlarımızdan Yüksek İnşaat Mühendisi Ahmet Şahin’in katkıları ile Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni Pelin Kaya’nın tasarımı ve işçiliği ile güzel bir köşe hazırladı. Çanakkale’de işgal edemeyenler 15 Temmuz da yine geldiler ve tekrar işgal edemeyeceklerini gördüler. Köşemizde halkımızın iradesini göstermek için de İstiklal Marşımızda yer alan halkımıza ve ordumuza hitap edilen mısraları aldık. 15 Temmuzda ortaya konulan iradenin he zaman canlı kalmasını arzuladık. Allah bu millete böyle süreçleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kaymakam Mustafa Can ise," Devletin içerisinde asker görünümlü polis görünümlü devletin aletini edevatını silahını kullanan bir takım terör örgütü mensuplar ı sivil masum insanlara belki de yıllarca mücadele edilen terör örgütü PKK’ya karşı kullanmadıkları silahları Ankara’da İstanbul’da hedef göstermeksizin bir çok insanın şahadetine sebep oldular. Bu acı olayların yaşatılmaması adına onlarında hatıralarına vesile olmasına adına bu eseri yapanları kutluyorum" dedi.