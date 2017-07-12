Biga’da 15 Temmuz sergisi

Hükümet Meydanında açılan sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Genel Meclis üyesi İbrahim Eren, oda başkanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Turgut Pulat, "Milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişimde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz darbe girişiminde sokakları ve meydanları doldurarak darbeyi akamete uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleri ile dirayetleri ile kararlı ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Burada yazılan tarihi, yapılan büyük kahramanlıkların yer aldığı sergi açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.