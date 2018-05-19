Biga’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs kutlamaları, Hükümet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İlyas Bayram Stadyumundaki gösteri ve kutlamalara geçildi. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık başta olmak üzere okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Biga İlçe Gençlik Spor Müdürü Celal Avcı, "Kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 99.yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk´ün Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarihle birlikte Türk Milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır" dedi.

Öğrenciler arasında şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kültürel ve sportif yarışmalarda ilk üç dereye giren öğrencilere kupa, armağan ve madalyaları verildi. Törenler halat çekme, çuval yarışı, koşular ve folklor gösterilerinin ardından öğrencilerin sunduğu dev Türk Bayrağı gösterisi ile tören son buldu.