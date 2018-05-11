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11 Mayıs 2018 11:20

Biga’da ’4006 Tubitak Bilim Fuarı’

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu tarafından ’4006 Tubitak Bilim Fuarı’ gerçekleştirildi.

Biga’da ’4006 Tubitak Bilim Fuarı’

11 Mayıs 2018 11:20


Çavuşköy Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher, Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.


Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında mezun olan öğrencilere mezuniyet belgesi verildi. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, kep fırlattı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan ritim dansları müzik etkinliği sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı projeler gezilerek, yakından incelendi.


Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü İsmail Epçin, "Özel eğitimde en temel ihtiyaç sevgidir. İşte biz bu sevgiyi bilimle birleştirerek, bu güzel şenliği hazırladık. İlk olarak Tubitak Bilim Fuarı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. 20 özel eğitim öğrencimiz özverili çalışmalar ortaya koyarak kendi ihtiyaç, ilgi ve isteklerine yönelik 11 projeyi 11 danışman öğretmen rehberliğinde gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin akademik, psikolojik ve sosyal yönden farklılıklarının gelişiminde büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye genelinde ilk defa 2018 yılında Tubitak Bilim Fuarlarına Özel Eğitim Okullarının katılımı hususunda öncelik etmenin haklı gururu içindeyiz. Bilim Fuarımızın gerçekleşmesinde destek olan ve fuarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Tubitak Bilim Fuarında, 11 proje, 11 danışman öğretmen ve 20 öğrenci görev aldı.




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