Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:32

Biga’da Açık Hava Sineması’nın son filmi: Bizim Köyün Şarkısı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin başlattığı Açık Hava Sinema günlerinin son filmi, 8 Eylül Cumartesi günü saat 22:00’de Şehir Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

Biga’da Açık Hava Sineması’nın son filmi: Bizim Köyün Şarkısı

06 Eylül 2018 10:32


Bigalıların yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması’nda bu hafta 2018 yapımı ’Bizim Köyün Şarkısı’ adlı film gösterilecek. 2018 yapımı filmin yönetmenliğini Tuğçe Şentop yapıyor. Güldüy güldüy show çocuk ekibinin oyuncularının yer aldığı filmde Sezai Aydın, Tansel Öngel, Güneş Sayın gibi ünlü oyuncular da rol alıyor.


Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek sinema gösteriminde Biga Belediyesi’nin ikramları da Bigalılara keyifli bir açık hava sineması nostaljisi yaşatacak.


Filmin tanıtımında ise, "İstanbul’da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar’ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır" ifadeleri yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç