Biga'da Ahilik Haftası kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı.

31. Ahilik Haftası kutlamaları için Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Biga Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur konuşmasında ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarların her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu bugüne kadar yaşanan her olumsuzlukta olduğu gibi bundan sonra da ilk yardıma koşacak esnaf ve sanatkar olduğunu söyledi. Mutur, " Ahilik kelime anlamı ile kardeşlik demektir. Ahiliğin kendi içinde kuralları vardır. Ahi, alnı açık olmalı, eli açık, cömert, yardımsever olmalı, sofrası, kapısı açık olmalı, dilini, yalandan gıybetten, iftiradan bağlamalı, gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı, belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir" diye konuştu.

Ahilik yarışmasında dereceye girenlere plaketleri takdim edildi. Folklor gösterileriyle program son buldu.