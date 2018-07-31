Biga’da ’Aile arasında’ ile sinema günleri başladı

Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da başlayan film günlerinin ilkine Bigalılar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Demet Evgar, Şevket Çoruh, Gülse Birsel gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aile Arasında adlı filmin tercih edilmesi ise izleyicileri mutlu etti.

Senaryosu Gülse Birsel’e ait olan ve 1 Aralık 2017’de sinemalarda gösterime giren Aile Arasında filminin IMDB puanı ise 8.1.

Film öncesi ise Biga Belediyesi vatandaşlara limonata, patlamış mısır ve su ikramı yaptı.

İlk gösterime katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Aileleri bir araya getiren, sıcak yaz günlerinde Şehir Parkı’nda keyifli zaman geçirmek isteyen hemşerilerimiz için hazırladığımız bu etkinliğin ilkinin ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Başarılı ve ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran bir film seçtik. Ben de filmi izlerken büyük keyif aldım. Sosyal belediyeciliğin her alanında iş üretmeyi önemsiyoruz. Geçmiş yıllarda evlerde, açık havada sinema salonlarında güzel zaman geçirirdik. Ailelerimizle birlikte sosyalleştiğimiz alanlardı bu salonlar. Yine o güzel zamanları birlikte yaşamak hepimize keyif verecektir. Açıkhava sinema sever hemşerilerimiz için sinema günlerimiz devam edecek. Gerekli duyuruları yapacağız" dedi.