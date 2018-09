Biga'da altyapı sorunu tarihe karışacak

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtım töreni Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın da katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu ve başkan yardımcıları, proje danışmanı ile büyükelçilik başkatibi de törene katıldılar.

Önce JİCA temsilcileri ardından da Japon Büyükelçi Akio Miyajima, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı çalışması tanıtım töreni için Kasaplar Sokak trafiğe kapatıldı. Saat 13:00'de yağmur altında başlayan tören sonunda canlı yayınla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çalışmalara başlandı.

Törenin açılışını yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Japonca hoşgeldiniz anlamına gelen ‘Ykoso' sözleri ile Japon konuları selamladı. Başkan Işık konuşmasında özetle şunları söyledi: “100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmamızın tanıtım törenine hoş geldiniz. Ertuğrul Fırkateyninin batışının ardından başlayan Türk-Japon dostluğu uzun yıllardır sürüyor. 1890 yılında üzücü bir şekilde kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nden 69 askerimizi kurtaran Japon dostlarımız, ölen askerlerimiz için bir şehitlik inşa ettiler. 1891 yılında inşa edilen Türk-Japon Dostluk Anıtı da bu şehitlikte bulunuyor. 1985 yılında Japonya'nın Tahran'da yaşayan 215 Japon vatandaşı için bir Türk Hava Yolları uçağı gönderdik ve Türk-Japon dostluğunu bir kez daha kanıtladık. Bu iki önemli olayla dostluğun ne olduğunu dünyaya gösterdik. Ertuğrul'un batmasının 100. yılı Türk-Japon yılı olarak kabul edildi. 1999 yılında ülkemizde yaşanan Gölcük Depremine kayıtsız kalmayan Japon dostlarımız, dünyanın öbür yanından yardım paketleri yolladılar. 2003 senesi Japonya'da “Türk Yılı”, 2010 senesi ise Türkiye'de “Japon Yılı” olarak kutlandı. Biga'mızda da buradaki törenin ardından Türk-Japon dostluğunu ve işbirliğimizi simgeleyen bir anıt heykel açacağız. Şehir Parkımızda bu güzel dostluğun anısını yaşatacağız. Bir Japon Atasözü şöyle der: ‘Elinden gelenin en iyisini yap ve gerisini kadere bırak.' 4,5 yıl önce elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanarak yola çıktık. Bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 'Yaşanacak Şehir Biga'yı ortaya çıkarmak için 'Mutlu Biga' sloganıyla çok çalıştık. Kısıtlı imkanlarımız olmasından asla şikayet etmedik. Çözüm odaklı planlama ve değerlendirmeler yaptık. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi tek bir şeye, 'çalışkan olmaya' ihtiyacımız olduğunu, asla unutmadık. Yine bir Japon atasözü; "Dürüstlük en iyi siyasettir" der. Bizler de bir sonraki seçimi düşünerek değil, Biga'mızın ihtiyaçlarını planlayarak çok çalıştık. Altyapı yatırımları görülmez, ancak altyapı olmadan yapılan yatırımlar ise kalıcı olmaz. Biz önce altyapı sorunlarımızla ilgilendik ve Biga'mızın geleceğini planladık. Çocuklarımıza mutluluğun kalıcı olduğu, yaşayan bir şehir bırakmak için gece gündüz çalıştık. Biga'mızı kültür ve sanat şehri haline getirme hedefiyle Atatürk Kültür Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. Sadece bina yapmadık, kültür ve sanat üretim merkezi ortaya çıkardık. Geçen yıl kısa sürede 4600'den fazla kursiyer, atölye çalışmalarına katılarak bu merkezden yararlandı. Tiyatro, sergi, söyleşi, imza günü, konser başta olmak üzere çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptık. Bölgemizin en büyük oksijen depolarından ve sosyal etkinlik alanlarından biri olan Şehir Parkı'nı ilçemize kazandırdık. Hacımadan Köprüsü ile Arapdede Köprüsü arasında kalan Kocabaş Çayı'nın her iki yakasını da otopark, yeşil alan ve park alanlarıyla yeniden düzenliyoruz. Bütün parklarımızı yeniledik. Yine halkımızı sokaklara çekmek ve esnaflarımıza katkı sağlamak için Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte İndirimli Alışveriş Günleri etkinliğini düzenledik. Trafik sorunumuzu en aza indirmek için Avcılar Köprümüzü araç ve yaya geçişine uygun olarak yeniden yaptık. Bölgemizin tek katlı otoparkını ilçemize kazandırdık. Kocabaş Çayı çevresinde yeni otopark alanları üretiyoruz. Çarşı içi yolları esnafımıza katkı amacıyla ve yayalara saygılı bir şekilde yeniden düzenledik. Talihsiz bir şekilde çöken Kapalı Pazaryeri'ni pazarcılarımızdan tek kuruş almadan yeniden inşa ettik. Daha modern, daha büyük ve daha kullanışlı bir kapalı pazaryeri inşa ettik. Biga'mıza soğuk hava depoları da olan modern Hal Binası kazandırdık. Kapalı Pazaryeri, Katlı Otopark ve Hal Binamızın açılışlarını ise 3 Ekim Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla saat 13:30'da gerçekleştireceğiz. Tüm Bigalı hemşehrilerimi davet ediyorum. Her ay bir açılış ya da temel atma töreni yapmaya devam edeceğiz. Her çalışmamız planladığımız ve öngördüğümüz şekilde devam edecek. Biga'mızı emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Bu arada merakla beklenen sosyal konutların da temel atma törenini yakında atacağız. Bu müjdeli haberi de buradan vermek istiyorum. Japon dostlarımızın destekleriyle 2015 yılında Atıksu Arıtma Tesisi'mizi kullanıma açtık. Altyapı çalışmalarında işlerimizi kolaylaştıracak kanal açma aracı, kanal görüntüleme aracı, 2 iş makinası, 2 kamyon, 1 vidanjör, 1 kamyonet, 1 traktörü de yine Japon dostlarımızın destekleriyle belediyemize kazandıracağız. Bugün ise Biga'da 100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtım törenini; Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu'nun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 18 milyon liralık bir altyapı yatırımını Biga'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çalışmalara geçtiğimiz Ağustos ayı ortalarında başladık. Şuana kadar 7 kilometresini tamamladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmamız 2019 yılının Temmuz ayında tamamlanacak. Yeni imara açılan yerler başta olmak üzere altyapı ihtiyacı olan tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alacağımız araçlarla da kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızın bakımlarını yapacağız. Yatırımımızın bakımını da sürdürülebilir hale getirmiş olacağız. 'Yaşanacak Şehir Biga' vizyonunun önemli bir aşaması olan çalışmamızın tanıtım törenine katılıp bizi yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza, bizlere olan desteklerini hiç esirgemeyen Japon dostlarımıza ve kıymetli Bigalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum”

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, “Bugün burada bu çalışmanın başlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu çalışma tamamlanınca Bigalıların günlük yaşamını destekleyen ve Türk-Japon dostluğunu simgeleyen yeni bir sembol olur umarım. Türk-Japon ilişkilerinin daha da gelişmesi için JİCA ile birlikte çalışacağız. Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak ama Japonya ve Türkiye iki devlet tek yürektir” dedi.

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu ise konuşmasında, “Türkiye'de İstanbul Boğaz Köprüsü ve Marmara Raylı Tüp Geçit projeleri gibi projelere destek verdik. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olması sebebiyle afet yönetimi işbirliğine de ağırlık veriyoruz. Bu proje son yıllarda kayda değer bir ekonomik büyüme ve şehirleşme sergileyen Türkiye'de İller Bankasının işbirliğiyle 9 belediyeye yönelik kanalizasyon alt yapılarının geliştirilmesini desteklenmesi kapsamında olup Biga' da destek verdiğimiz projelerden biri de bugün temel atma programını gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşaatıdır. Daha önceki ziyaretimde başkandan proje öncesinde arıtılmadan dereye akıtılan kanalizasyon sularının bu proje kapsamında düzgün bir şekilde arıtılmaya başlandığını, sulama sularının da kalitesinde artış yaşandığını öğrendim. Bu yeni inşaat Biga'nın daha güzelleşmesine vesile olacak” dedi.

Japon ziyaretçiler için ayrıca törenin yapılacağı sokağa Japonca 'Hoşgeldiniz' yazılı bir pankart asıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayı ortalarında Kalafat yolu üzerinde başlayan çalışma devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon liraya ihale edilen kanalizasyon ve yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla temel altyapı sorunları ortadan kalkacak.

Biga Şehir Parkı'na Türk-Japon dostluğu anıtı dikildi

Biga'da 100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtım töreni sonrası Biga Şehir Parkı'nda Türk-Japon Dostluk Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Anıt açılışına tören için Biga'ya gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile belediye müdürleri katıldı.

Anıt açılışında konuşan Japon Büyükelçi Akio Miyajima, Türk-Japon dostluğunun tarihine değindi ve bu dostluğun devam etmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Türk-Japon Dostluk Anıtı için de Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a teşekkür eden Japon Büyükelçi Akio Miyajima, Biga'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Açılış kurdela töreni ile tamamlandı. Kurdelayı ise Japon geleneksel kıyafeti ve Pomak kıyafeti giyen gençlerin tutması dikkat çekti. Davetliler daha sonra Şehir Parkı kafeteryasında Atatürk Kültür Merkezi'nde görev alan müzisyen Gökçe Coşkun'un keman konseri eşliğinde mini kokteyle geçti. Japon Büyükelçi Akio Miyajima'nın isteğiyle Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu, Japonca 'Hoşgeldiniz' yazan pankartın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Japon-Türk dostluğunu ve işbirliğini simgeleyen anıtta, "Tarihi geçmişi 1890'lı yıllarda 587 Türk denizcinin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciasında yaşanan kardeşlik ilişkilerine dayanan Türk-Japon dostluğunun günümüze yansıması olarak Japon Hükümeti ve JİCA-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz şehrimizin altyapısı için büyük önem taşıyan, günümüzde ve gelecekte halkımızın refah içerisinde yaşamasına katkı sağlayacak 'Belediye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilme Projesi'ne desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Bu anıt taşı, bir araya gelmemiz ve dostluğumuzun devamı hatırasına dikilmiştir" ifadeleri hem Japonca hem de Türkçe olarak yazıldı.

Japon Büyükelçi, Halk Pazarı'nda salça tattı

Törenin ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu'yu yapımı tamamlanan Halk Pazarı ve Katlı Otopark'ı ziyaret etti. Japon konukları Halk Pazarı'nda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık gezdirdi. Pazar alışverişi yapan Bigalıları ve esnafları selamlayan Japon konuklar, kendilerine ikram edilen mandalina, zeytin ve salçayı tattılar. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Halk Pazarı'nın ardından Japon konuklara Katlı Otoparkı da gezdirdi ve Katlı otopark hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerin ardından Japon Büyükelçi Biga'dan ayrılırken, JICA temsilcileri otellerine döndüler. 27 Eylül Perşembe günü Biga'da belediye yatırımlarını gezmeleri beklenen JICA temsilcileri aynı gün Biga Ortaokulu öğrencileriyle buluşacak.