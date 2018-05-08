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08 Mayıs 2018 16:06

Biga’da anaokulu öğrencilerinin yıl sonu şenliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu şenliği törenle açıldı.

Biga’da anaokulu öğrencilerinin yıl sonu şenliği

08 Mayıs 2018 16:06


Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılışa, Kaymakam Mustafa Can’ın eşi Elvan Can, İlçe Şube Müdürü Ebru Boladan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Okul Müdürü Meryem Canakay, törende yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların hayatlarında önemli bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Canakay, "Çocuklarımızın burada öğrendikleri hayatlarının her dönemine etki eder. En önemlisi paylaşmayı, beklemeyi, arkadaşlığı, ilgiyi, grup davranışlarını pekiştirmeyi, kendi ihtiyaçlarını karşılamayı, düzenli olmayı, öğrenmeyi, kendini ifade edebilmeyi ve daha pek çok şeyi anaokulunda geliştirir. Çocuğun burada geliştirdiği bir başka şey de özgüven duygusudur. Çünkü çocuğun ileriki hayatında ihtiyaç duyacağı en önemli özelliklerden biridir özgüven. Anaokulunda uyguladığımız eğitim anlayışımız, yaparak, yaşayarak öğrenme modelidir. Çağdaş eğitimin aslı da budur. Kalıcıdır, gelişime açıktır. Öğrencinin sorgulamasını, zihin geliştirmeyi sürekli hale getirmesini sağlar. Bugün de yaşayarak sürdürülen bu yapılandırıcı eğitimin kesitlerinden bir demet sunacağız" dedi.




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